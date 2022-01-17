В Новосибирске 70-летний водитель «Тойоты» сбил 17-летнюю девушку. Фото: ГИБДД по Новосибирску.

В понедельник, 17 января, в Октябрьском районе Новосибирска 70-летний мужчина на «Тойоте Саксид» сбил 17-летнюю девушку. Об аварии рассказали в ГИБДД по городу.

— ДТП произошло в 8:36 у дома 250 А по улице Лескова. По предварительной информации, машина сбила девушку вне зоны пешеходного перехода, — говорится в сообщении Госавтоинспекции.

В результате наезда 17-летняя девочка получила травмы, предварительно, ушибы. Ее увезла в больницу скорая помощь.

На месте аварии работает экипаж ГИБДД.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.