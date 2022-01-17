В Новосибирске задержали химика, организовавшего лабораторию по изготовлению взрывчатки. Фото: другой источник.

В Новосибирске сотрудники УФСБ совместно с полицейскими задержали очередного изготовителя взрывчатых веществ. Он оказался знакомым ученого, бывшего сотрудника СО РАН, в квартире которого нашли крайне опасное взрывчатое вещество. Террористы называют найденную субстанцию «Матерью Сатаны».

Новый задержанный также организовал химическую лабораторию, в которой изготавливал взрывчатые вещества и взрывные устройства. Фото: другой источник.

Новый задержанный также организовал химическую лабораторию, в которой изготавливал взрывчатые вещества и взрывные устройства. В общей сложности у новосибирцев, производящих опасные субстанции, изъяли свыше 2,5 кг пороха, 70 емкостей с химическими реактивами, которые используют для изготовления взрывчатых материалов, а также лабораторное оборудование, сообщили в УФСБ по Новосибирской области.

Его задержали сотрудники УФСБ совместно с полицией. Фото: другой источник.

На сибиряков завели уголовные дела по части 1 статьи 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, хранение взрывчатых веществ». Согласно санкциям статьи, им грозит срок до 8 лет лишения свободы.

Химик оказался знакомым ученого, у которого нашли крайне опасную субстанцию "Мать Сатаны". Фото: другой источник.

Ранее КП-Новосибирск писала, что 42-летний ученый раньше работал в Сибирском отделении Российской академии наук. Так, в 2005 году, занимаясь работой с реактивами, он спровоцировал взрыв. Для него инцидент обернулся инвалидностью: тогда еще довольно молодой сотрудник лишился трех пальцев на правой руке и травмировал ногу.

Изготовителям взрывчатки грозит срок до 8 лет. Фото: другой источник.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

У новосибирского ученого нашли взрывчатку, которую называют «Матерью Сатаны»

Бывший сотрудник СО РАН давно потерял пальцы, работая с реактивами. Но, похоже, после этого интерес к химии у него не пропал (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.