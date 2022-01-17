Следователи проводят проверку после возгорания пассажирского автобуса в Новосибирске. Фото: "АСТ-54".

Новосибирские следователи проводят доследственную проверку после возгорания пассажирского автобуса на Немировича-Данченко. Общественный транспорт вспыхнул рано утром, 17 января, примерно в 6:40.

— На месте ЧП работают следователи, а также сотрудники ГУ МЧС России по Новосибирской области. Проводятся мероприятия, которые направлены на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное процессуальное решение, — говорится в сообщении Следственного комитета.

Напомним, в результате происшествия никто не пострадал. Все 35 пассажиров, находившихся в автобусе, успели эвакуироваться. В настоящий момент сотрудники МЧС локализовали пожар.

Ранее в соцсетях появилось видео с места возгорания автобуса.

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