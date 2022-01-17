Видео горящего автобуса на Немировича-Данченко в Новосибирске появилось в соцсетях

Фото: стоп-кадр из видео АСТ-54

В сети появилось видео с горящим автобусом № 203 на Немировича-Данченко. Напомним, инцидент произошел рано утром в понедельник, 17 января.

Видео опубликовали в группе «АСТ-54» в социальной сети «Вконтакте». Напомним, по сообщению пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области, обошлось без жертв. Все 35 пассажиров успели эвакуироваться.

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