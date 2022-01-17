Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 17 января 2022 года.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Пробки в Новосибирске на утро 17 января 2022 года: сложно проехать по улице Троллейной. Также затруднено движение по улицам Титова и Немировича-Данченко. Об этом сообщает «2ГИС».
В пробках стоят автомобилисты на улицах Котовского, Станиславского, Ватутина. Сложно проехать по улицам Станционной, Широкой, площади Труда и улице Станционная. Кроме того, затруднено движение по улицам Блюхера, Новогодней, проспекту Кардам Маркса и площади Лыщинского.
На правом берегу Новосибирска сложно проехать по улице Большевистской в сторону Речного вокзала. Заторы образовались на улицах Добролюбова, Кирова, Никитина и Бориса Богаткова. Также в пробке стоят водители на улицах Восход и Военной.
По данным «2ГИС», уровень пробок в городе на утро понедельника, 17 января, достиг 7 баллов.
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