Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 17 января 2022 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в Новосибирске на утро 17 января 2022 года: сложно проехать по улице Троллейной. Также затруднено движение по улицам Титова и Немировича-Данченко. Об этом сообщает «2ГИС».

В пробках стоят автомобилисты на улицах Котовского, Станиславского, Ватутина. Сложно проехать по улицам Станционной, Широкой, площади Труда и улице Станционная. Кроме того, затруднено движение по улицам Блюхера, Новогодней, проспекту Кардам Маркса и площади Лыщинского.

На правом берегу Новосибирска сложно проехать по улице Большевистской в сторону Речного вокзала. Заторы образовались на улицах Добролюбова, Кирова, Никитина и Бориса Богаткова. Также в пробке стоят водители на улицах Восход и Военной.

По данным «2ГИС», уровень пробок в городе на утро понедельника, 17 января, достиг 7 баллов.

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