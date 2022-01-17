Погода в Новосибирске на 17 января 2022 года: в городе потеплело до +1

Днем на улице будет тепло. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Новосибирске на 17 января 2022 года будет теплой и солнечной. Такой прогноз дают синоптики Западно-Сибирского УГМС.

— Днем столбики термометров поднимутся до -1...+1 градуса, а ночью опустятся до -5 градусов. Ветер подует юго-западный со скоростью от 8 до 13 метров в секунду. Ожидается небольшая метель, — сообщают метеорологи.

По данным сайта «Яндекс. Погода» день будет теплый. Температура воздуха составит 0...-3 градуса, а ночью -8...-11 градусов. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью до 5 метров в секунду. Атмосферное давление составит 745-753 миллиметра ртутного столба.

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