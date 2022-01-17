Погода в Новосибирске на 17 января 2022 года: в городе потеплело до +1

Днем на улице будет тепло.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Погода в Новосибирске на 17 января 2022 года будет теплой и солнечной. Такой прогноз дают синоптики Западно-Сибирского УГМС.
— Днем столбики термометров поднимутся до -1...+1 градуса, а ночью опустятся до -5 градусов. Ветер подует юго-западный со скоростью от 8 до 13 метров в секунду. Ожидается небольшая метель, — сообщают метеорологи.
По данным сайта «Яндекс. Погода» день будет теплый. Температура воздуха составит 0...-3 градуса, а ночью -8...-11 градусов. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью до 5 метров в секунду. Атмосферное давление составит 745-753 миллиметра ртутного столба.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер