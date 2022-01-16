В Новосибирске дебоширы устроили скандал в супермаркете

Разборки были возле магазина. Фото: instagram.com/tatianaarchekova/

В Новосибирске дебоширы устроил скандал в супермаркете в Первомайском районе. Все это попало на видео.

— Мужчина поругался с продавцом и перевернул кассу. Продавщица отметила, что это уже не первый случай. Очень много нетрезвых покупателей и все скандалят, — рассказала КП-Новосибирск Татьяна Арчекова, свидетель произошедшего. — Я из-за них зайти в магазин зайти не могла. Пришлось ждать, когда дебоширов успокоят.

В пресс-службе регионального МВД подтвердили факт выезда.

— По данному случаю проводится проверка, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД Росси по Новосибирской области.

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