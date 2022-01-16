В Новосибирской области ищут более 500 человек

В розыске находится больше 500 человек.
Фото: Влад КОМЯКОВ
В Новосибирской области ищут 501 человека. Эта цифра на 19 больше. чем в прошлом году. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
— В прошлом году было зарегистрировано 1670 (+10 за год) заявлений о людях, пропавших без вести. Из них смогли найти живыми 1063 (+23 за год), — рассказали в региональном ведомстве.
В пресс-службе так же отметили, что 106 человек нашли погибшими.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер