В Новосибирской области ищут более 500 человек

В розыске находится больше 500 человек. Фото: Влад КОМЯКОВ

В Новосибирской области ищут 501 человека. Эта цифра на 19 больше. чем в прошлом году. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

— В прошлом году было зарегистрировано 1670 (+10 за год) заявлений о людях, пропавших без вести. Из них смогли найти живыми 1063 (+23 за год), — рассказали в региональном ведомстве.

В пресс-службе так же отметили, что 106 человек нашли погибшими.

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