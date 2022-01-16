Новосибирск
ФотоВидеоCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
0°
Радио
Реклама
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество16 января 2022 14:41

В Новосибирской области ищут более 500 человек

Это намного больше, чем в прошлом году
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В розыске находится больше 500 человек.

В розыске находится больше 500 человек.

Фото: Влад КОМЯКОВ

В Новосибирской области ищут 501 человека. Эта цифра на 19 больше. чем в прошлом году. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

— В прошлом году было зарегистрировано 1670 (+10 за год) заявлений о людях, пропавших без вести. Из них смогли найти живыми 1063 (+23 за год), — рассказали в региональном ведомстве.

В пресс-службе так же отметили, что 106 человек нашли погибшими.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.