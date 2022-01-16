В скорой находился пациент. Фото: instagram.com/revizor.nsk/

В Новосибирске скорая с пациентом попала в аварию. Об этом сообщает группа «Revizor.nsk».

— Авария произошла на улице Ипподромская. Джип не уступил дорогу, двигавшемуся с включенным спецсигналом автомобилю скорой помощи и спровоцировал аварию, — сообщили очевидцы в паблике.

Как говорят свидетели, в машине у медиков находилась беременная женщина. По предварительной информации, пострадавших нет.

Напомним, что сегодня в Новосибирской области три человека погибли в ДТП, Иномарка врезалась в машину марки "Лада". Еще двух пострадавших отвезли в больницу.

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