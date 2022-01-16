Новосибирцы заметили поезд, везущий военную технику: рассказываем, что случилось

Военная техника стояла на железнодорожных путях. Фото: "Новости дня Каинск. Барабинск"

Сегодня днем в социальных сетях появился ролик с поездом, везущий военную технику. Очевидцы стояли на железнодорожном переезде в Барабинском районе.

Как сообщил источник КП-Новосибирск, техника к Новосибирску не имеет отношения.

— Никаких учений сегодня нет, — утончил источник.

Существует предположение, что машины отправили в Восточный военный округ. Там объявили проведению стратегического командно-штабного учения «Восток-2022». Из-за этого началась внезапная проверка боевой готовности.

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