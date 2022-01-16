Три человека погибло. Фото: ГИБДД НСО

В ДТП в Новосибирской области погибло три человека. Авария произошла в Тогучинском районе на 141-ом километре.

— Минивэн «Toyota Noah», ехавший из Новосибирска, выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной марки ВАЗ-2104, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

В результате погибли водитель и двое пассажиров из автомобиля «Лада». Два человека, сидевших в иномарке, доставлены в больницу.

Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.

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