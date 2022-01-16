Аександр Мухарыцин состоит во фракции "Единой России". Фото: соцсети

В Новосибирске задержали депутата горсовета представляющего фракцию «Единая Россия» Александра Мухарыцина. Об этом «ТАСС» сообщил его помощник.

По словам помощника, депутата правоохранители остановили возле театра «Глобус» 15 января. До этого он участвовал в пикете против против повышения тарифов ЖКХ.

Так же по его словам никакие подробности ни ему, ни родным неизвестны.

С 2022 года ценник за капремонт повысился до 10,07 рублей. Поэтому активисты решили устроить пикет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.