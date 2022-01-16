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Общество16 января 2022 13:25

В Новосибирске задержали депутата горсовета

Он участвовал в одном из пикетеов
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
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Аександр Мухарыцин состоит во фракции "Единой России". Фото: соцсети

Аександр Мухарыцин состоит во фракции "Единой России". Фото: соцсети

В Новосибирске задержали депутата горсовета представляющего фракцию «Единая Россия» Александра Мухарыцина. Об этом «ТАСС» сообщил его помощник.

По словам помощника, депутата правоохранители остановили возле театра «Глобус» 15 января. До этого он участвовал в пикете против против повышения тарифов ЖКХ.

Так же по его словам никакие подробности ни ему, ни родным неизвестны.

С 2022 года ценник за капремонт повысился до 10,07 рублей. Поэтому активисты решили устроить пикет.

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