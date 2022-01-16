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Происшествия16 января 2022 12:49

Новосибирская прокуратура начала проверку после пожара на Автогенной

Его уже удалось потушить
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
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Горела емкость с бензином.

Горела емкость с бензином.

Фото: Евгений КОЧКИН

Новосибирская прокуратура начала проверку, после пожара на Автогенной. Напомним, что ЧП произошло вечером 16 января. Дорогу сразу же перекрыли на пересечении улиц Лескова и Автогенной. Как оказалось, там горела емкость с бензином.

— Прокуратура Октябрьского района г. Новосибирска организовала проверку в связи с пожаром цистерны с топливом в частном секторе. оценит исполнение законодательства о пожарной и промышленной безопасности, проверит законность оказания услуг. При наличии оснований примет меры реагирования, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Пожар удалось потушить за 38 минут. Ему был присвоен второй ранг сложности.

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