В Новосибирск придет резкое похолодание до -22 градусов

В Новосибирской области в последние несколько дней держится теплая погода. Начало следующей недели обещает сибирякам даже плюсовую температуру, однако ближе к выходным в город придет ощутимое похолодание.

— Понедельник, 17 января, подарит сибирякам температуру в +2 градуса днем, -6 градусов ночью, а также небольшой снег с дождем. В течение недели температура постепенно будет идти на спад, а в субботу, 22 января, в Новосибирске похолодает до -20 градусов ночью, -17 градусов днем. В воскресенье будет еще холоднее: до -23 градусов ночью, -19 днем, — сообщает сервис Gismeteo.

Приблизительно схожий прогноз дает и сервис Яндекс.Погода. Местные синоптики на следующую неделю обещают сибирякам пасмурную погоду и снегопады.

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