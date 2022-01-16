В Новосибирской области от коронавируса умерли еще 12 человек

В Новосибирской области коронавирус за прошедшие сутки нашли еще у 237 человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирской области коронавирус за прошедшие сутки нашли еще у 237 человек. Всего в регионе с момента начала пандемии было зарегистрировано 98 882 случая ковида, в том числе — у 11 314 детей. С выздоровлением были выписаны уже всего 69 815 пациентов, 340 из них — за последние сутки.

— Скончались еще двенадцать пациентов: мужчины в возрасте 89 лет и женщины в возрасте 54 года, 61 год, 65 лет, 65 лет, 69 лет, 71 год, 78 лет, 82 года, 83 года, 87 лет, 88 лет. Всего в регионе ковид унес жизни 4 436 человек, — сообщили в областном оперштабе.

В больницах города и области с коронавирусом и подозрением на него сейчас находятся 2 429 человек, в том числе — 25 детей. В реанимации лежат 278 человек, к аппаратам ИВЛ подключен 41 пациент.

Напомним, в регионе также продолжает действовать режим повышенной готовности. Запрещено проведение массовых мероприятий, в общественных местах действуют санитарные ограничения и система QR-кодов. Масочный режим также необходимо соблюдать во всех общественных местах, включая транспорт.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.