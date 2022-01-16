Пожар удалось потушить за 38 минут. Фото: Евгений КОЧКИН

В Новосибирске потушили пожар на улице Автогенной. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по НСО.

— Вызов на пульт поступил в 16:49. Когда пожарные прибыли на место им потребовалось 38 минут, чтобы потушить открытый огонь. На месте создан штаб пожаротушения, продолжается усиление группировки задействованных сил для ликвидации возгорания, — рассказали в пресс-службе МЧС.

По предварительной информации, площадь возгорания составила 100 квадратных метров. Напомним, что пожар произошел днем 16 января. Сразу же было перекрыто движение машин на пересечении улиц Лескова и Автогенной. Там загорелась емкость с бензином, стоящая в гараже.

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