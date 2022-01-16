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Происшествия16 января 2022 10:23

«Движется гигантское черное облако»: в Новосибирске на Автогенной горит заправка

На место уже выехали пожарные
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
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На месте работают спецслужбы.

На месте работают спецслужбы.

Фото: Евгений КОЧКИН

В Новосибирске на улице Автогенной горит заправка. Об этом сообщают читатели КП-Новосибирск.

— Сейчас службы перекрыли пересечение улиц Автогенной и Лескова. Я видел оттуда открытый огонь и движется гигантское черное облако, — рассказал КП-Новосибирск Владимир Притьмов, читатель.

Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Новосибирской области пожарные уже выехали на место.

— По предварительной информации горит бензовоз, — сообщили в ведомстве.

КП-Новосибирск следит за развитием событий.

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