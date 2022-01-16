Новосибирский уролог снимает видео для TikTok на миллионы просмотров

Доктор решил популяризировать урологию. Фото: instagram.com/olegabaimov/

Новосибирский уролог 44-летний Олег Абаимов снимает видео для TikTok. Вести популярную социальную сеть он начал два года назад.

— Многие мои пациенты да и в целом люди мало подкованы в урологии. Поэтому я решил таким образом ее популяризировать, — рассказал КП-Новосибирск Олег Абаимов, заведующий урологическим направлением в одной из клиник.

Успех пришел к врачу после ролика о камне в мочевом пузыре. 30-секундное видео собрало 5 миллионов просмотров. Тогда Олег понял, что движется в правильном направлении.

— Я продолжил выкладывать видео. Делаю это раз в два или в три дня. На их подготовку у меня уходит немного времени, примерно около часа, не больше, — говорит врач.

Как отмечает Олег, благодаря TikTok у него стало еще больше пациентов и участились онлайн-консультации. Мужчина не планирует забрасывать свое детище и хочет еще больше его продвигать.

— Я даже думал, что нужно открыть свой канал на Youtube, но пока что это только в планах, — говорит Олег.

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