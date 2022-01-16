Медведица Шилка из Новосибирска устроила разборки с дочерью в японском зоопарке

Вскоре мама и дочка помирились. Фото: кадр с канала シロクマ・ファンクラブ на YouTube
Медведица Шилка из Новосибирска устроила разборки с дочерью Хоу-Чан в японском зоопарке Теннодзи. Видео с канала зоопарка Теннодзи позабавило подписчиков.
— Мама Ичан ( русская имя — Шилка), украла зеленый конус дочки, с которой младшая Хоу играла в бассейне. Проблема в том, что Ичан не должна была брать любимую игрушку дочери. И дочка требует у мамы вернуть кукурузу, — описал ссору автор японского канала о зоопарке.
Напомним, белая медведица Шилка родилась в Новосибирском зоопарке 7 лет назад у пары белых медведей Кая и Герды. Медвежонка назвали Шилкой и вскоре отправили в Японию, в зоопарк Теннодзи в городе Осака. Подросшая Шилка сменила имя на Ичан и нашла себе пару. В 2020 году у нее родилась двойня, девочку назвали Хоу-Чан. Медведицы будут жить в одном вольере в ближайшее время.
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