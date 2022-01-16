Под Новосибирском мать, избивавшую четырехлетнюю дочку, лишают родительских прав

Неблагополучную мать судят за истязания 4-х летней дочери Фото: Андрей КОПАЛОВ

Под Новосибирском мать четрыхлетней девочки, обвиняемую в избиении дочки, лишают родительских прав. Известно, что в сентябре прошлого года ребенок попал в реанимацию с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. Опека забрала девочку из семьи. Соседи рассказали, что ее регулярно избивали, мать даже оставляла ребенка в подъезде без одежды.

Затем 27-летняя мать выступила на передаче «Мужское/ Женское» и обвинила в избиениях бывшего мужа, якобы тот систематически бил ее и ребенка, после чего мать также стала срывать агрессию на дочке. Родственники потребовали забрать ребенка у матери и передать на воспитание тете.

Подробности дальнейшего расследования рассказали в прокуратуре Болотнинского района.

— 30 декабря прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу об истязании несовершеннолетнего в беспомощном состоянии и неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка. Опека выступила с иском о лишении родительских прав 27-летней гражданки. Дело начали слушать в суде, следующее заседание назначено на начало февраля, — сообщила помощник прокурора Болотнинского района Софья Сибирцева.

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