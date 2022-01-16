Спиленные деревья повредили автобусную остановку в Новосибирске

Деревья повредили остановку. Фото: Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"

Спиленные деревья повредили остановку в Новосибирске. Об этом рассказали подписчики группы Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

— Из окна дома было замечено не менее 5-х человек (четверо пилили и растаскивали спиленные деревья, 1 дежурил на железнодорожном мосту), — говорит очевидец в социальных сетях.

По мнению сибиряка, к этому могут быть причастны сотрудники одной из фирм, которые занимаются стройкой недалеко от этой остановки.

— Все потому что деревья мешали заезду крупногабаритной техники на их строительную площадку, — говорит мужчина.

Чтобы предотвратить спил деревьев очевидец позвонил в полицию. Это подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

— Да, на место выезжали сотрудники. В настоящее время проводится проверка, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе.

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