В Новосибирской области при пожаре погибла пенсионерка

Пожар произошел утром. Фото: СК РФ по НСО

В Новосибирской области при пожаре погибла женщина. ЧП произошло 15 января рано утром. В городе Купино на улице Степная загорелся частный дом. На место сразу же выехали пожарные.

— В ходе ликвидации пожара обнаружили тело 61-летней женщины. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем, — сообщили в Следственном комитете России по Новосибирской области.

Сейчас следователи начали проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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