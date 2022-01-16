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Происшествия16 января 2022 8:16

В Новосибирской области при пожаре погибла пенсионерка

Следователи начали проверку
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
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Пожар произошел утром. Фото: СК РФ по НСО

Пожар произошел утром. Фото: СК РФ по НСО

В Новосибирской области при пожаре погибла женщина. ЧП произошло 15 января рано утром. В городе Купино на улице Степная загорелся частный дом. На место сразу же выехали пожарные.

— В ходе ликвидации пожара обнаружили тело 61-летней женщины. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем, — сообщили в Следственном комитете России по Новосибирской области.

Сейчас следователи начали проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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