Стол на кухне находится под подоконником. Фото: novosibirsk.n1.ru (Сибирская перспектива 54)

В Новосибирске продают квартиру площадью 8 квадратных метров. Ее выставили на одном из сайтов недвижимости.

— Дом находится на улице Плахотного в Ленинском районе. Он был построен в 1930 году, — говорится в описании. — Квартира находится на 1 этаже. Ее площадь составляет 8,4 метров квадратов. Идеальный вариант под сдачу в аренду. Новый ремонт и мебель в подарок. До метро Маркса 10 минут пешком.

На фотографиях представленных на сайте видно, что квартира маленькая, но двухэтажная. На первом располагается кухня, на втором — спальня.

Отчается, что ранее эту квартиру выставляли дороже. За нее хотели 1 миллион 320 тысяч рублей.

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