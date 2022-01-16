Строительство идет по графику. Фото: пресс-служба НСО

В Новосибирске смонтировали перегородки на шести этажах ЛДС. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

— Работы на объекте были возобновлены 3 января. На малой тренировочной арене, куда тепло подали в конце прошлого года, уже достигнуты положительные температуры и рабочие приступили к комплексу работ по устройству полов. Скоро начнется и отделка помещения, — сообщается на сайте правительства Новосибирской области.

Как отметил Алексей Кокорников, заместитель генерального директора компании ООО «СДС-Строй», 25 января будет запущено отопление универсального зала и 1 марта — всей арены. На сегодняшний день уже закончено утепление фасада. Та же продолжается монтаж систем отопления, дымоудаления, вентиляции, слаботочных систем.

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