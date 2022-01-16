В Новосибирске водитель иномарки погиб в аварии с автобусом

Иномарка столкнулась с автобусом. Фото: ГИБДД НСО

В Новосибирске иномарка столкнулась с автобусом. ДТП произошло утром 16 января в Октябрьском районе.

— 32-летний мужчина, сидевший за рулем автомобиля «Хонда ЦРВ», двигался по улице Выборная, со стороны улицы Шмакова, в сторону улицы Пролетарская. В пути следования, напротив дома 199/2 по улице Выборная, совершил столкновение с автобусом № 18 , под управлением водителя 1993 года рождения, который двигался во встречном направлении, — сообщили в ГИБДД НСО.

В аварии пострадало 2 человека — пассажиры автобуса. Их отвезли в больницу на обследование. Водитель иномарки скончался на месте.

Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.

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