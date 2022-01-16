Мальчика не госпитализировали.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирской области ребенок сломал нос в детском саду. Инцидент произошел в поселке Краснообск.
— Мальчику 2 года. Так получилось, что он играл и неудачно упал. Когда это увидели, то ребенка сразу же отвели к врачу, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.
Медики осмотрели мальчика и поставили диагноз — «закрытый перелом костей носа».
Напомним, что ранее «Комсомолка» писала про школьника, попавшего в больницу после игры в снежки. У ребенка диагностировали травматическую эрозию левого глаза.
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