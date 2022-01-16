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Общество16 января 2022 0:00

Погода в Новосибирске на 16 января 2022 года: город засыплет мокрым снегом

Рассказываем, какой будет погода в Новосибирске на 16 января 2022 года
Татьяна СОЛОВОВА
Татьяна СОЛОВОВА
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Воскресенье будет теплым и снежным.

Воскресенье будет теплым и снежным.

Фото: Андрей КОПАЛОВ

Погода в Новосибирске на 16 января 2022 года не порадует горожан: синортики обещают оттепель и мокрый снег.

- Днем в области будет минус 1 - минус 6 градусов (непосредственно в Новосибирске - минус 1 - минус 3 градуса), ночью похолодает до минус 5 минус 10 градусов (в некоторых районах - до минус 18 градусов), - сообщается на сайте новосибирского гидрометцентра. - Ожидается мокрый снег, ветер с порывами до 19 метров в секунду.

В понедельник, 17 января, будет еще теплее: столбик термометра покажет 0 градусов.

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