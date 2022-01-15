В Новосибирске четырехлетняя девочка пострадала в аварии с грузовиком

В аварии пострадал ребенок. Фото: ГИБДД Новосибирска.

Весером в субботу, 15 января серьезная авария произошла серьезная авария: в 21.50 там столкнулись грузовик и иномарка.

- 40-леиний водитель «КамАЗа» ехал по улице Станиславского в сторону улицы Котовского. У дома №7 грузовик столкнулся с «Хондой Фит», за рулем которой был 20-летний водитель, - пояснили в ГИБДД Новосибирска.

Удар был такой силы, что без пострадавших, увы, не обошлось.

- Пострадали пассажиры автомобиля «Хонда Фит»: 2 девушки 1990 и 1991 года рождения получили сотрясение. У четырехлетней девочки, которая ехала с ними, врачи диагностировали перелом ключицы, - продолжают в ГИБДД Новосибирска. - Их доставили в болиницу.

На месте работает экипаж ГИБДД, инспекторы выясняют все обстоятельства произошедшего.

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