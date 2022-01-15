Новосибирцы пожаловались на водителя автобуса, который из-за пробок проехал две остановки

Водитель пропустил две остановки из-за пробок. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Неприятная история произошла у новосибирцев, которые 15 января решили поехать на автобусе №95. Шофер из-за пробок пропустил две остановки, что возмутило сибиряков.

- Водитель решил объехать пробку на Красном проспекте, свернув на Гоголя, далее на Мичурина и Писарева, пропустив этим самым остановки «Метро «Красный проспект» и «Улица Достоевского», - написали горожане в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

Пассажиры были недовольны тем, что и им самим пришлось выйти не на своей остановке, и тем, что люди на пропущенных остановках не дождались своего автобуса.

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