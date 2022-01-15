Новосибирцы пожаловались на водителя автобуса, который из-за пробок проехал две остановки

Водитель пропустил две остановки из-за пробок.
Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Неприятная история произошла у новосибирцев, которые 15 января решили поехать на автобусе №95. Шофер из-за пробок пропустил две остановки, что возмутило сибиряков.
- Водитель решил объехать пробку на Красном проспекте, свернув на Гоголя, далее на Мичурина и Писарева, пропустив этим самым остановки «Метро «Красный проспект» и «Улица Достоевского», - написали горожане в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».
Пассажиры были недовольны тем, что и им самим пришлось выйти не на своей остановке, и тем, что люди на пропущенных остановках не дождались своего автобуса.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер