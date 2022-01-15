В Новосибирске от коронавируса умерла 37-летняя женщина

Врачи делают все возможное, чтобы побороть болезнь. Фото: Минздрав Новосибирской области.

Плохие новости сообщил оперативный штаб Новосибирской области: за сутки в регионе от коронавируса умерли 13 человек.

- Это мужчины в возрасте 49 лет, 59 лет, 63 лет, 72 лет, 73 лет, 80 лет и женщины в возрасте 37 лет, 73 года, 84 лет, две 85-летних пенсионерки, пожилые сибирячки в возрасте 91 год, 94 года, - рассказали в оперативном штабе Новосибирской области. - Всего с начала пандемии в регионе от коронавируса умерли 4424 человека.

Сейчас в реанимации в больницах Новосибирской области находятся 274 пациента. 21 человек не может дышать самостоятельно - сибиряков подключили в аппаратам ИВЛ.

Всего с начала пандемии диагноз подтвердился у 98645 человек, в том числе у 11296 детей. За минувшие сутки заболели коронавирусом 242 человека, в том числе 25 детей.

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