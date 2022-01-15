Следователи завели дело на мужчину, который из-за ревности поджег дом бывшей жены под Новосибирском

К счастью, в пожаре никто не пострадал. Фото: Следственное управление СК РФ по Новосибирской области.
Следователи завели уголовное дело на 54-летнего мужчину, который поджег дом бывшей жены на улице Молодежной в деревне Кругликово Болотнинского района Новосибирской области. Напомним, 11 января 2022 года около 6 часов утра пьяный сибиряк устроил пожар в бане и надворных постройках.
К счастью, никто не пострадал: бывшая жена и еще трое человек, которые находились в доме, успели выбраться. Правоохранители обвинили мужчину в покушении на убийство.
- По решению суда он будет находиться под арестом на время следствия, - пояснили в Следственном управлении СК РФ по Новосибирской области.
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