Следователи завели дело на мужчину, который из-за ревности поджег дом бывшей жены под Новосибирском

К счастью, в пожаре никто не пострадал. Фото: Следственное управление СК РФ по Новосибирской области.

Следователи завели уголовное дело на 54-летнего мужчину, который поджег дом бывшей жены на улице Молодежной в деревне Кругликово Болотнинского района Новосибирской области. Напомним, 11 января 2022 года около 6 часов утра пьяный сибиряк устроил пожар в бане и надворных постройках.

К счастью, никто не пострадал: бывшая жена и еще трое человек, которые находились в доме, успели выбраться. Правоохранители обвинили мужчину в покушении на убийство.

- По решению суда он будет находиться под арестом на время следствия, - пояснили в Следственном управлении СК РФ по Новосибирской области.

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