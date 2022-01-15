В Новосибирске завершены работы по ликвидации утечки газа в Первомайском районе

Течь из цистерны обнаружили 12 января. Фото: Олег УКЛАДОВ

В субботу, 15 января, В ГУ МЧС по Новосибирской области заявили о том, в 1.35 были завершены работы по устранению утечки газа из поврежденной цистерны на станции Инская и его перекачке в другую цистерну.

- Экологической угрозы и угрозы населению нет. По итогам замеров и контроля воздуха и окружающей среды превышения ПДК загрязняющих веществ в воздухе не обнаружено, - пояснили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Напомним, ЧП произошло 12 января: именно тогда была обнаружена течь из цистерны в одном из грузовых поездов. Вагон сразу был отцеплен и убран на специализированный путь.

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