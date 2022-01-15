В аварии на выезде из Тогучина один человек погиб и трое пострадали

Авария в Тогучине унесла жизнь одного из участников ДТП. Фото: Алёна ПЯТЕНОК

В субботу, 15 января, две иномарки столкнулись у магазина на выезде из Тогучина в Новосибирской области. Об этом рассказал корреспондент КП-Новосибирск, который оказался на месте аварии.

На данный момент известно, что водитель автомобиля «Рено», который стал виновником аварии, направлялся в Тогучин. Он не справился с управлением и врезался в автомобиль «Тойота». Удар был такой силы, что один из сибиряков, находившихся в «Тойоте», погиб.

Травмы получили трое человек: виновник аварии и двое человек, которые ехали в «Тойоте» (одна из них – 18-летняя девушка, у которой диагностировали перелом верхней челюсти и травму лобной части головы).

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