В аварии на выезде из Тогучина один человек погиб и трое пострадали

Авария в Тогучине унесла жизнь одного из участников ДТП.
Фото: Алёна ПЯТЕНОК
В субботу, 15 января, две иномарки столкнулись у магазина на выезде из Тогучина в Новосибирской области. Об этом рассказал корреспондент КП-Новосибирск, который оказался на месте аварии.
На данный момент известно, что водитель автомобиля «Рено», который стал виновником аварии, направлялся в Тогучин. Он не справился с управлением и врезался в автомобиль «Тойота». Удар был такой силы, что один из сибиряков, находившихся в «Тойоте», погиб.
Травмы получили трое человек: виновник аварии и двое человек, которые ехали в «Тойоте» (одна из них – 18-летняя девушка, у которой диагностировали перелом верхней челюсти и травму лобной части головы).
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