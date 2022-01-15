В Новосибирске власти разрешили сибирякам купаться в проруби на Крещение без QR-кодов

Купаться в проруби новосибирцы смогут без QR-кода.
Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск
Пандемия коронавируса внесла коррективы в празднование Крещения в Новосибирска. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.
- Во время купаний новосибирцам нужно будет соблюдать социальную дистанцию - 1,5 метра, - пояснили в ГУ МЧС по Новосибирской области. - Следить за выполнением всех требований безопасности будут спасатели и полицейские.
А вот QR-коды никто с сибиряков, решивших окунуться в прорубь во время Крещения, спрашивать не будет. Как и ношение масок у купелей не будет обязательным.
Напомним, в Новосибирске будут оборудованы 4 купели, а всего в области - 33.
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