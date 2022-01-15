В Новосибирске 58-летний мужчина погиб в аварии на Бердском шосcе

Погиб водитель джипа. Фото: ГИБДД Новосибирска.

В субботу, 15 января, страшная авария произошла на Бердском шоссе в Новосибирске: там погиб водитель автомобиля Jeep.

- В 7.30 утра 58-летний водитель с двумя пассажирами ехал по Бердскому шоссе, - пояснили в отделе пропаганды ГИБДД Новосибирска. - У дома №470 мужчина не справился с управлением, наехал на снежный вал, после чего машина опрокинулась.

Водитель умер на месте аварии. 53-летняя женщина и 7-летняя девочка, которые ехали с ним, не пострадали. В ГИБДД Новосибирска выясняют все обстоятельства случившегося.

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