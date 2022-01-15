В Новосибирске мужчина заплатил девушке из интернета за интим, а она его обманула

Девушка из интернета не вышла к парню. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На днях в полицию обратился новосибирец и рассказал о том, что его обманула девушка из интернета. Об этом сообщил источник КП-Новосибирск.

- 32-летний новосибирец познакомился с девушкой на одном из сайтов, перевел ей 12000 рублей со своей банковской карты за то, чтобы она оказала интимные услуги, - рассказал источник КП-Новосибирск.

Вот только девушка обманула мужчину и не вышла к нему. Обиженный сибиряк написал на нее заявление в полицию.

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