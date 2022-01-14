Новосибирский политолог оценил, что произойдет с русскоязычным населением в Казахстане после январских протестов

Жители аула в Новосибирской области внимательно следят за обстановкой в Казахстане. Фото: Виктория МИНАЕВА

Новогодние выходные в Казахстане омрачили массовые протесты. Вышедшие на улицы города люди устраивали погромы и поджоги, в некоторых городах дело дошло даже до стрельбы и жертв. Версии о причинах произошедшего расходятся: кто-то винит в этом недовольство народа положением в стране, кто-то политическое противостояние двух лидеров, а кто-то — террористов. При этом в Казахстане велика часть русскоязычного населения. Кандидат исторических наук, доцент кафедры международных отношений и гуманитарного сотрудничества СИУ РАНХиГС Даниил Шульга высказался о том, как обстановка в стране повлияет на находящихся там русских.

— Из моего общения со многими людьми, которые покинули Казахстан, я делаю вывод, что некий рубеж там преодолен, процесс оттока русских замедлится уже потому, что большая их часть оттуда уехала. По мере сокращения числа русских сама собой уменьшается и инфраструктура для них — пропадает необходимость в русских школах и так далее. Сейчас русских там примерно такая же доля, что и в 1920-е годы, — рассказал ученый изданию «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области».

По словам эксперта, окончательно русские и русский язык в Казахстане не исчезнут. Но вот хватит ли у страны собственных этнических кадров, чтобы заменить русских специалистов — пока не ясно.

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