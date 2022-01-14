В Новосибирске ГАЗель протаранила металлические ворота

Сломанные ворота водителя не смутили. Фото: «АСТ-54».

В Дзержинском районе Новосибирска ГАЗель протаранила автоматические ворота, и попала на камеру видеонаблюдения. Инцидент произошел в пятницу, 14 января.

— У дома №13 на улице Заслонова водитель ГАЗели врезался в закрывающиеся металлические ворота, — сообщает паблик ВКонтакте «АСТ-54», где был опубликован ролик.

На кадрах видео заметно, что водитель сначала не смог протиснуться в ворота, задев одну из створок. Однако это его не сильно смутило: он сдал назад, чтобы выбраться из их тисков, а когда створки распахнулись, водитель спокойно проехал дальше. Не исключено, что сделать ему это удалось, поскольку ворота уже были сломаны.

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