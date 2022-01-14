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Общество14 января 2022 18:14

В Новосибирской области трое подростков сбежали из общежития колледжа перед Новым годом

Вскоре они вернулись и они приступили к учебе
Надежда КАСЬЯНОВА
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Об уходе из общежития парни не предупреждали.

Об уходе из общежития парни не предупреждали.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Доволенском районе Новосибирской области трое 16-летних подростков перед Новым годом ушли из общежития колледжа.

— Социальный педагог из учебного заведения сообщила, что трое подростков без разрешения покинули общежитие 28 декабря 2021 года, — рассказал КП-Новосибирск источник.

К счастью, все обошлось: парни вышли на связь по телефону, учпокоили учителей. Выяснилось, что они поехали в другой город.

- С подростками все в порядке, они приступили к учебе, - пояснили в ГУ МВД по Новосибирской области.

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