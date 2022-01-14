В Новосибирской области трое подростков сбежали из общежития колледжа перед Новым годом

Об уходе из общежития парни не предупреждали.
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
В Доволенском районе Новосибирской области трое 16-летних подростков перед Новым годом ушли из общежития колледжа.
— Социальный педагог из учебного заведения сообщила, что трое подростков без разрешения покинули общежитие 28 декабря 2021 года, — рассказал КП-Новосибирск источник.
К счастью, все обошлось: парни вышли на связь по телефону, учпокоили учителей. Выяснилось, что они поехали в другой город.
- С подростками все в порядке, они приступили к учебе, - пояснили в ГУ МВД по Новосибирской области.
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