«Сибирь» проиграла «Адмиралу» в последнем матче перед карантином

Выездной матч закончился для команды проигрышем. Фото: ХК «Сибирь»
Выездной матч во Владивостоке для хоккейной «Сибири» завершился поражением. Местный «Адмирал» обыграл сибиряков со счетом 3:2.
— От «Сибири» шайбы забросили Ник Шор и Александр Шаров, — рассказали в пресс-службе ХК «Сибирь».
Напомним, что это был последний матч регулярного чемпионата КХЛ перед карантином. Все остальные игры перенесли из-за большого количества заболевших короной хоккеистов. На какие точно даты перенесли следующие матчи пока неизвестно.
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