Под Новосибирском двое грабителей напали на мужчину и угнали его машину

Ранее мужчины не были судимы. Фото: ГУ МВД по НСО

В Новосибирске полицейские задержали двух мужчин, которых подозревают в краже на сумму более миллиона рублей. По версии полиции, 9 января они напали на 39-летнего мужчину и угнали у него автомобиль «Киа Рио», вместе с бытовой техникой и электроинструментами.

— В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые в грабеже были задержаны. Ими оказались двое ранее не судимых жителей Новосибирска в возрасте 22 и 30 лет. Во время обыска в домах подозреваемых обнаружили похищенное имущество, — рассказали в областном МВД.

Новосибирцев заключили под стражу и завели уголовное дело по статье 161 УК РФ за грабеж.

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