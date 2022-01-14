В Новосибирской области усилят контроль за соблюдением режима QR-кодов

Следующие проверки будут напрямую связаны с режимом QR-кодов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В первую рабочую неделю после новогодних праздников по Новосибирской области прошли рейды на соблюдение антиковидных мер. В итоге было решено усилить проверку соблюдений режима QR-кодов. Об этом сообщили в правительстве региона.

— На территории региона проверили 845 объектов. И выявили 248 нарушений со стороны людей, — рассказали в правительстве.

Замгубернатора Новосибирской области Сергей Семка подчеркнул, что следующие проверки будут напрямую связаны с соблюдением режима QR-кодов. При этом будет усилен контроль за соблюдением противоэпидемических мер.

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