В Новосибирской области прокуратура поможет сироте-инвалиду получить квартиру через суд

Прокуратура взяла на контроль предоставление жилья инвалиду-сироте из Татарского района.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирской области прокуратура взяла на контроль предоставление жилья инвалиду-сироте из Татарского района. Напомним, молодой человек жалуется, что уже долгое время не может получить квартиру от государства. По его словам, в 2015 году ему предоставили квартиру в Татарске на пять лет. Однако, когда по истечению этого срока он захотел приватизировать жилье, выяснилось, что дом оказался аварийным.
— Предварительно установлено, что мужчина самостоятельно обратился в Татарский районный суд с иском о восстановлении в списке детей-сирот, обязании предоставить по договору найма жилье, — сообщили в областной прокуратуре. — Суд его требования года удовлетворил в ноябре 2021 года, но районная администрация решение обжаловала.
Сейчас татарская прокуратура собирается помочь сибиряку с подготовкой возражения на апелляционную жалобу.
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