Полиция Новосибирска ищет вора, укравшего в магазине телефон

Злоумышленник украл телефон пока никто не видел. Фото: МВД 54

В Новосибирске стражи порядка разыскивают злоумышленника, который украл телефон продавца в одном из местных ТЦ на улице Виктора Уса. Пока продавец отвлекся на покупателя, злоумышленник забрал телефон и покинул помещение. Кадры с моментом кражи попали на камеру видеонаблюдения.

— Также разыскивается возможный очевидец произошедшего (молодой человек в шапке-ушанке), находившегося в момент кражи в магазине, 11 января, — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.

Полиция просит помочь установить личность вора и очевидца. Если вы располагаете информацией, сообщите по телефонам: +7 (383) 2321602, и +79538073178. Анонимность гарантирована.

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