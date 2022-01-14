Под Новосибирском поезд насмерть сбил пенсионера, перебегавшего пути

Пенсионер скончался на месте ЧП. Фото: УТ МВД России по СФО

В Новосибирской области на станции Татарская поезд насмерть сбил 71-летнего жителя Татарска. Мужчина перебегал пути перед грузовым поездом, который не смог вовремя остановиться. Машинист подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.

— От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия, — сообщает пресс-служба УТ МВД России по СФО.

В транспортной полиции напомнили, на железной дороге нужно строго соблюдать правила безопасности. Так, переходить пути можно только в отведенных для этого местах.

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