В Новосибирске загорелся дом в Октябрьском районе

О пострадавших не сообщалось. Фото:«АСТ-54»
В Октябрьском районе Новосибирска загорелся расселенный барак. Инцидент произошел днем в пятницу, 14 января, по адресу улица Никитина дом №57а.
— Огонь было видно на втором этажа дома, — цитирует очевидцев паблик ВКонтакте «АСТ-54».
Очевидцы также рассказали, что на месте работают пожарные расчеты. О пострадавших не сообщалось.
Напомним, что окончание новогодних праздников ознаменовалось крупным пожаром в Мошковском районе, в котором погибла женщина и двое малолетних мальчиков.
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