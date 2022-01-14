В Новосибирске арендованная для автобусного парка Audi A6 попала в ДТП

В Новосибирске Audi A6, арендованная для ПАТП-5, попала в аварию. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирске Audi A6, арендованная для ПАТП-5, попала в аварию. Машина находилась в аренде по госзакупке, и контракт с поставщиком после ДТП пришлось расторгнуть.

— ДТП действительно произошло. Просто во время движения к нам на встречную полосу вылетел другой автомобиль, водитель не справился с управлением, его закрутило, и он врезался в нашу машину, — пояснил КП-Новосибирск ПАТП-5, депутат областного заксобрания Валерия Ильенко. — Сейчас, поскольку машина у нас разбита, мы находимся в процессе расторжения договора с поставщиком. Но процесс это не быстрый, много нужно для этого собрать документов. А по самому ДТП сейчас идут разбирательства.

Валерий Ильенко также отметил, что предприятие решило приобрести именно этот автомобиль, потому как, вопреки стереотипам, аренда люксовой машины обходилась намного дешевле других авто.

— Нам эта аренда обходилась в 58 тысяч, а, допустим, аренда той же «Тойоты Камри» обходилась бы примерно в 90 тысяч в месяц, — пояснил депутат.

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