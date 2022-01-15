Погода в Новосибирске на 15 января 2022 года: резко потеплеет до -3

Температура упадет с -20 до практически нуля градусов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Морозная погода в Новосибирске на 15 января 2022 года сменится оттепелью. Качели с разницей температур в почти 20 градусов ждут горожан. Об этом говорят синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра

— Ночью температура в Новосибирске мороз усилится до -22…-24 градусов, к утру повысится до -14…-16. Днем станет совсем тепло — -3…-5. Вместе с потеплением придут снегопад, на улице будет скользко, подует слабый южный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду, — передают синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области морозы ослабеют до -14…-19 ночью и до -1...-6 днем. По югу и западу региона пройдут снег и метели. Ночью и утром при прояснениях изморозь, туманы, на дорогах гололедица.

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