Сибирячка повредила ногу в известном супермаркете и требует полмиллиона рублей компенсации

Рана женщины истекала кровью. Фото: "Сибкрай.ру"

Жительница Новосибирска повредила ногу, напоровшись на портативные мангалы в одном из супермаркетов и теперь просит возместить ей ущерб в размере полумиллиона рублей. Сибирячка решила зайти за покупками и отправиться на празднование своего юбилея вместе с возлюбленным, но праздник был испорчен. Вместо него она поехала в травмпункт. Инцидент произошел летом 2020 года. Об этом она рассказала изданию «Сибкрай.ру».

— Мне было уже совсем больно, хотелось сесть, а сесть было просто некуда. Тогда один из покупателей попросил какой-нибудь стул или табуретку, которых тоже не оказалось! Одна женщина в этот момент побежала в аптеку, а другую, покупательницу, я попросила сбегать за моим мужчиной, позвать его. Попросила еще директора мне привести, но тот был в отпуске, — делится воспоминаниями пострадавшая.

Порез на ноге оказался глубоким, по словам женщины, босоножки ее все пропитались кровью. После того как сотрудники магазина не смогли оказать пострадавшей первую помощь, ей пришлось ехать в больницу. Там ей уже поставили диагноз «открытая травма других частей голени».

Когда пришло время избавляться от рубца, сибирячке выставили счет почти в 40 тысяч рублей. Мало того, что два летних сезона она не могла позволить себе полноценный отдых, так еще и самой нужно было оплачивать свое восстановление. От магазина она получила лишь 5 тысяч рублей в качестве компенсации. Женщина решила обратиться в суд. После первого заседания сторонам предложили решить все мирным путем, но сибирячку это не устроило. Теперь она требует полмиллиона рублей с представителей сети известного супермаркета.

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