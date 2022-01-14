Незрячий пенсионер из Новосибирска собирает миллионы просмотров в TikTok, исполняя каверы рок-хитов

Мужчина абсолютно слеп. Фото: кадры из видео alex540nsk
В TikTok пенсионер из Новосибирска собирает миллионы просмотров исполняя каверы известных рок-композиций. Мужчина совсем ничего не видит, но это не мешает ему покорять сердца подписчиков блестящей игрой и исполнением песен.
Один из роликов на канале мужчины собрал целых три миллиона просмотров и более двух тысяч комментариев. Люди восхищаются творчеством сибиряка и спрашивают, не дает ли он концерты:
— В «451 по Фаренгейту» были люди — хранители книг, носители книг. Это мужчина — хранитель музыки.
— Это новый Рей Чарльз!
— Очень крутой дядя! — делятся эмоциями подписчики канала.
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